Баку, 19 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Азербайджанский певец и бизнесмен Эмин Агаларов дал интервью журналистке Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на её YouTube-канале с 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

В интервью Агаларов рассказал о своём бизнесе, конфликте с продюсером Игорем Крутым, а также о разводе с женой Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. Артист также рассказал о расставании со второй женой Алёной Гаврилиной, с которой в какой-то момент у него появились «непримиримые разногласия».

ИА REGNUM напоминает, что Эмин Агаларов является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Также он удостоин почётным званием «Народного артиста Азербайджанской Республики».