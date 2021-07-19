Ульяновск, 19 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Ульяновской области на замещение коммерческих кредитов выделена крупная сумма из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Региональные власти отмечают, что Ульяновской области предоставлено 13,5 млрд рублей в виде бюджетных кредитов. Средства будут направлены на погашение коммерческих кредитов и обязательств по облигационным займам.

По данным властей, в рамках данной работы в 2021 года экономия на обслуживании государственного долга превысит 250 млн рублей, затем до 2029 года — по 600 млн рублей ежегодно. Сэкономленные средства, по словам чиновников, будут тратиться на «решение первоочередных задач».

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2021 года в бюджет Ульяновской области поступило более 33,6 млрд рублей, что на 10,1% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе финансовая помощь из федерального бюджета составила 9,7 млрд рублей. Израсходовано за полугодие 38,3 млрд рублей — с ростом к уровню января-июня 2020 года на 12,5%.