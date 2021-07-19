Буйнакский район, Дагестан, 19 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Дагестане попала на скамью подсудимых за взятки в особо крупном размере сотрудница отделения Пенсионного фонда РФ по Буйнакскому району. За два года подозреваемая сделала инвалидами не менее 34 жителей республики. Ущерб от полученных ими незаконно пенсионных выплат составил около 34 млн рублей, сообщили 19 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Преступления, как полагают следователи, экс-заместитель начальника отдела назначения пенсий совершала не одна, а в компании с другими должностными лицами отделения ПФ по Буйнакскому району и с простыми жителями района. Размер денежного вознаграждения за назначение липовых пенсий составлял от 180 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Подозреваемая заключила досудебное соглашение со следствием, и уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Ранее было направлено в суд дело её непосредственного начальника. Расследование дел ее подельников все еще ведется.