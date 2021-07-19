Уфа, 19 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Управляющую компанию оштрафовали за ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд дома

Сообщается, что в ходе проверки исполнения жилищно-коммунального законодательства ООО УК «Правда» сотрудники прокуратуры Иглинского района выявили в многоквартирном доме в селе Иглино трещины в фундаменте и на стенах подъездов. Также в этом доме они зафиксировали отслоение штукатурки и краски на лестничной площадке, а также неисправности во входных группах и отсутствие освещения в местах общего пользования.

В результате компания и её руководитель были оштрафованы на 150 тысяч рублей.

«Кроме того, в адрес директора организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время недостатки частично устранены, ситуация находится на контроле прокуратуры района», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году намерены отремонтировать 306 подъездов в многоквартирных домах.