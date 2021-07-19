Оттава, 19 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Руководство Зеленой партии Канады, как утверждают источники CBC, отказалось от планов по проведению голосования по вынесению вотума недоверия лидеру Аннами Пол. О том, что политик сохранит свой пост, газета The Toronto Star написала 19 июля.

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Один из высокопоставленных источников в руководстве партии на условиях анонимности заявил в интервью радиовещателю CBC о том, что высший руководящий орган Зеленой партии — федеральный совет — отменил голосование по смещению Пол, назначенное на вечер 20 июля. Источник сообщил, что руководство также не намерено поднимать вопрос о ее членстве в партии.

Второй источник CBC подтвердил, что голосование не состоится, но не смог подтвердить, что вопрос о членстве Пол в партии снят с повестки дня.

Как отмечают журналисты The Toronto Star, партия Зеленых переживает внутренние разногласия с апреля этого года.