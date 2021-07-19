Бандар-Сери-Бегаван, 19 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Брунее объявили о восьми новых случаях заражения коронавирусом, и все они были выявлены у прибывших из Индонезии граждан, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство здравоохранения Брунея отметило, что все заразившиеся коронавирусом граждане прилетели из Джакарты 4 июля.

В связи с появлением новых случаев заражения коронавирусом в Брунее в настоящее время насчитывается 27 активных случаев COVID-19.

Напомним, власти Брунея не сообщали об инфицированных коронавирусом гражданах страны в течение 438 дней.