Элиста, 19 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Элисте потребовали спасти деревья от атак берестовых листоедов. Соответствующее обращение активисты Общероссийского народного фронта направили в министерство природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии.

Дерево

В обращении указано, что в Элисте тысячи вязов из-за вредителей уже сбросили листву.

«Если не принять срочных мер, то город может лишиться огромного количества зелёных насаждений. В условиях засушливого климата такой результат может обернуться экологической катастрофой», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Богун.

По мнению общественников, к решению проблемы необходимо подключиться всем заинтересованным ведомствам, так как вяз не только защищает от изнуряющей жары, но и является природным очистителем воздуха.