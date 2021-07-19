Вашингтон, 19 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Компания Jeep анонсировала выпуск внедорожника, способного ездить под водой. Об этом сообщил глава концерна Кристиан Менье во время дебюта нового электромобиля Stellantis.

Jeep Jeep Wrangler нового поколения

В ходе мероприятия был обнародован тизер Jeep Wrangler нового поколения с включенным головным освещением. Модель была полностью погружена в воду.

По словам Менье, в 2030 автомобили Jeep Wrangler смогут погружаться под воду. Отмечается, что передвижение под водой вполне возможно для электрокаров, у которых отсутствуют воздухозаборники и выхлопные трубы. При этом потребуется дополнительная защита для оборудования.

Ранее был представлен новый внедорожник Jeep Wrangler Xtreme Recon, который может преодолевать водные препятствия глубиной до 85 см.

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