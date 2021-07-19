Сумы, Украина, 19 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали двух подозреваемых в нападении на пограничников в Сумской области. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба ведомства.

Ssu.gov.ua СБУ

По данным правоохранителей, возле села Обильное Сумского района к дежурившему младшему сержанту пограничной службы и солдату-срочнику подъехал автомобиль, в котором находилось трое мужчин. Двое из них спровоцировали конфликт, напали на пограничников, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и скрылись в неизвестном направлении.

Позже в кукурузном поле нашли украденные автоматы, а два магазина к ним обнаружили вблизи отделения инспекторов пограничной службы «Славгород».

Оба задержанных оказались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), ещё один мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что оба сотрудника отстранены от работы, в ведомстве подчеркнули, что намерены сотрудничать со следствием.