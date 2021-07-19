Красногорск, 19 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Подмосковья планируется установить 229 детских площадок. Об этом 19 июля заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Yarregion.ru Детская площадка

По его словам, с начала 2021 года уже возведено 83 детские площадки.

«Для детей Московской области у нас действует программа по установке детских площадок. В этом году, в 2021, мы устанавливаем 229 таких комплексов, 83 площадки уже открыто, также ведется работа по установке», — сказал Хайкин.