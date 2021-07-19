Канберра, , 15:49 — REGNUM Согласно последнему соцопросу компании Newspoll, правительство Австралии стоит на зыбкой почве, поскольку электоральные рейтинги «Коалиции», сформировавшей действующий кабинет министров, опустились до самой низкой отметки с тех пор, как Скотт Моррисон занял пост премьер-министра страны. О результатах соцопроса 19 июля сообщила газета The Australian.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Согласно опросу, на фоне ковид-локдаунов в Сиднее и Мельбурне (столица штата Виктория) рейтинг Моррисона в качестве премьер-министра также упал до самого низкого уровня с момента лесных пожаров 2019—2020 годов.

Между тем, поддержка лейбористов растет.

Так, если бы выборы в Палату представителей состоялись бы сегодня, то в австралийском парламенте наблюдалась бы ситуация тупика: три партии «Коалиции» набирают 39% голосов, в то время как за «Лейбористскую партию» также проголосовали бы 39% опрошенных.

В опросе Newspoll, проведенном в период с 14 по 17 июля, приняли участие 1 506 человек.