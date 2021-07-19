Суоярви, Карелия, 19 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в Суоярвском районе Республики Карелия достигла площади 800 га. Угроза населенному пункту Найстенъярви сохраняется, но внутри него очагов горения нет. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

Vk.com/aparfenchikov В Карелии горят леса (цитата страницы главы Карелии А. Парфенчикова в соцсети)

В настоящий момент на месте пожара работают воздушные пожарные. Вертолёт Ми-8 с Северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России совершил 29 сбросов, вертолёт Ми-8 Пограничного управления ФСБ России — 11 сбросов. Всего произведено 40 сбросов. Также ликвидации пожара привлечены три пожарных поезда.

«Сегодня в 14:05 к месту пожара прибыла группировка «Невского спасательного центра» в составе 100 человек, 13 единиц техники, — уточнили в ведомстве. — Всего к ликвидации ЧС привлечено 277 человек, 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 176 человек, 27 единиц техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной остановки».

Напомним, в Суоярвском районе Республики Карелии из-за усиления ветра произошел переход природного пожара на несколько построек в населенном пункте Найстенъярви. Пострадавших нет, людей вывезли из опасной зоны. В двух пунктах временного размещения в настоящий момент находятся 109 эвакуированных жителей, в том числе 34 ребенка, остальные жители разместились у родственниках или знакомых. Всего к тушению пожара привлечены 158 человек и 39 единиц техники.