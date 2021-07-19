Кабул, 19 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Власти Афганистана готовы к сотрудничеству с Пакистаном в расследовании дела о похищении дочери посла республики в Исламабаде. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил в ходе телефонного разговора с коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

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«Афганистан готов к сотрудничеству с правительством Пакистана в продвижении расследования с целью задержания и судебного разбирательства в отношении лиц, совершивших предполагаемое преступление (похищение дочери посла Афганистана в Пакистане)», — цитирует его телеканал Ariana News.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля афганский МИД объявил о «возвращении» своих посла и старших дипломатов из Исламабада в Кабул. В ведомстве пояснили, что сотрудники дипмиссии будут находиться на родине до тех пор, пока Пакистан не устранит угрозу безопасности и не найдет похитителей дочери посла Алихила.

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