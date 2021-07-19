Москва, 19 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Первый полёт нового вертолёта Ми-171АЗ запланирован в начале 2022 года. Наземные испытания машины начнутся после авиасалона МАКС-2021, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ми-171А2

«На МАКС-2021 будет представлен первый опытный образец вертолета Ми-171А3, который после авиасалона отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года», — сообщили в холдинге.

Ми-171А3 стал первым в России вертолётом, разработанным для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он полностью отвечает повышенным требованиям безопасности, связанным с полётами над водой.

Вертолёт будет перевозить людей и грузы, а при необходимости — участвовать в спасательных работах.

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