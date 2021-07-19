Звёздный городок, Московская область, 19 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Государственная корпорация Роскосмос собирается создать альтернативное производство скафандров. Об этом 19 июля заявил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

При этом в настоящее время производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие «Звезда».

"Я попрошу Максима Михайловича (Харламова, начальника Центра подготовки космонавтов — ред.) оценить эту ситуацию, оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую амбициозную задачу и составить добрую конкуренцию «Звезде», — сказал Рогозин.

Также глава Роскосмоса добавил, что, по его мнению, ряд компетенций по созданию скафандров должны быть в ракетно-космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос планирует повысить заработные платы работникам предприятий космической отрасли.