Лондон, 19 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. За рядом хакерских группировок, которые провели несколько атак на органы власти европейских стран, стоит министерство государственной безопасности Китая. В этом уверены в правительстве Великобритании. Об этом говорится в опубликованном 19 июля заявлении министерства иностранных дел Соединённого Королевства.

geralt Хакеры

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«Великобритания присоединяется к партнёрам-единомышленникам и утверждает, что китайские государственные структуры несут ответственность за получение доступа к компьютерным сетям по всему миру через серверы Microsoft Exchange», — говорится в документе.

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб назвал кибератаку на сервер Microsoft Exchange китайскими хакерами «безрассудной, но знакомой моделью поведения».

«Китайское правительство должно положить конец этому систематическому киберсаботажу и быть готовым к тому, что оно будет привлечено к ответственности, если не сделает этого», — подчеркнул британский министр.

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Также отмечается, что Великобритания приписывает китайскому министерству государственной безопасности деятельность, связанную с хакерскими группировками АРТ40 и APT31.

«Массовые, заслуживающие доверия свидетельства говорят о том, что непрерывные безответственные действия в киберсреде, исходящие от Китая, продолжаются», — подчеркивается в заявлении главы МИД Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз обвинил Китай в проведении вредоносной кибератаки со «значительными последствиями», которая была направлена против правительственных учреждений и политических организаций в ЕС, а также ключевых европейских отраслей промышленности. Об этом говорится в распространённом от имени 27 государств — членов сообщества заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.