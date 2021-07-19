Архангельск, 19 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 220 больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 58 архангелогородцев, 45 северодвинцев, 29 жителей Ленского района, 17 жителей Котласа, 16 — Плесецкого района. Кроме того, по 10 случаев выявлено в Устьянском и Холмогорском районах, девять — в Няндомском, восемь — в Новодвинске, шесть — в Коношском районе, пять — в Котласском, четыре — в Мирном, по одному заболевшему зарегистрировано в Вилегодском, Красноборском и Мезенском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил гибель 1431 человека от COVID-19.