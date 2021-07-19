Красногорск, 19 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Детские площадки следует планировать так, чтобы они были как можно удобнее расположены для жителей. Об этом 19 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Cryptic C62 Туалеты

То же самое касается и городских пляжей, отметил глава региона, после чего подверг критике синие общественные биотуалеты, назвав их пережитком прошлого.

«Вот эти, скажу как есть, позорные туалеты сине-голубые — они должны просто исчезнуть из нашей жизни. Это прошлое, а мы идем в будущее», — сказал Воробьев.