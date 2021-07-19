Рига, 19 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Новое руководство латвийского города Даугавпилс, в состав которого вошли представители партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), отчиталось о принятых решениях. Об этом сообщается на странице партии в социальной сетиFacebookсо ссылкой на первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева.

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Васильев главным решением мэрии назвал заключение договора об участии российской стороны в ремонте памятника воинам-освободителям Даугавпилса в парке Дубровина.

Также утверждено слияние муниципальных и связанных с городской деятельностью предприятий Parkings D и Daugavpils satiksme, Sadzives pakalpojumu kombinats и Labiekartosana. Решено упразднить SIA Daugavpils lidosta, которое занималосьпроектом по строительству Даугавпилсского аэропорта и благоустройству прилегающей территории. Проект признал несостоятельным. Отмечается, что благодаря решениям новой мэрии бюджет города сэкономит 700 000 евро.