Сидней, Австралия, 19 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В то время, как локдаун в районе Большого Сиднея длится уже четвертую неделю подряд, количество новых случаев заражения в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе продолжает расти, в то время как местные власти регулярно объявляют о продлении карантина. В свою очередь 19 июля ведущий радиостанции 2GB Бен Фордхэм призвал премьер-министра штата Глэдис Бережиклян отказаться от введенных ею ранее ковид-ограничений, заявив, что «так дальше продолжаться не может».

Сидней, Австралия

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»У нас из всех штатов здесь самые жесткие ограничения с момента появления коронавируса. Дети не ходят в школу, малые предприятия стоят уже на коленях», — отметил Фордхэм в своей программе «Здоровый образ жизни».

«И сейчас уже более четверти миллиона строителей и работников торговли остались без работы. Такого никогда не случалось в Австралии. Этого даже не было сделано в Виктории, в самые мрачные дни … Так дальше продолжаться не может», — добавил радиоведущий.

«Мне очень жаль, но я должен сказать, что мы практически не видим никаких изменений в числе случаев заражений день ото дня», — подчеркнул Фордхэм.