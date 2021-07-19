Таллин, , 15:14 — REGNUM Объявленный министерством социальных дел Эстонии конкурс исследовательских проектов по анализу разжигающих ненависть высказываний следует направить не на соцсети, а на действующих политиков. С таким мнением известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Предлагаю сразу начать с парламента и президента», — написал он.

По его мнению, «депутаты у нас, особенно консерваторы, любят порассуждать на тему «эстонскости», что вполне модно трактовать как противопоставление людей по национальному признаку. А президент вообще прямо говорит о «гражданах с другими языком и культурой», что противоречит принципу равного обращения».

По мнению Чаплыгина, следующими объектами исследования «языка ненависти» должны стать местные СМИ: «А уж наши СМИ, открыто пишущие о «неевропейских» русском языке и культуре, вообще вне конкуренции».

Конкурс исследований на тему «разжигающих ненависть высказываний» продлится до июня 2022 года. Проект финансируется на средства фондов Европейского союза, его бюджет составляет до 173 000 евро.