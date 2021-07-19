Красногорск, 19 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В рамках благоустройства в подмосковных парках будут установлены новые туалеты. Об этом 19 июля сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Туалет

По его словам, соответствующая программа уже подготовлена региональными властями. План по установке туалетов в каждом парке планируется утвердить до конца июля.

«Мы подготовили программу по установке туалетов в парках, где их не хватает либо они отсутствуют. Мы сейчас подготовили предварительный список по каждой территории, по количеству, и задача до 1 августа — утвердить данное количество и план по установке туалетов в парках Подмосковья», — отметил Хайкин.