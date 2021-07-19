Грозный, 19 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки были зафиксированы девять случаев смерти пациентов от осложнений после COVID-19. В течение двух предыдущих дней число смертей составляло по четыре в сутки. Общее количество умерших от опасной инфекции достигло в республике 249 человек.

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К 19 июля, по данным федерального оперативного штаба, Чечня поднялась по смертельной статистике на четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общее число носителей коронавируса в республике составило 14 449 человек. За прошедшие сутки был подтвержден COVID-19 у 131 человека. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии. Из них сумели справиться с болезнью 12 680 пациентов, в том числе 25 человек — за последний день.

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