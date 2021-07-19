Сент-Луис, США, 19 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может стать игроком «Филадельфии Флайерз». Об этом 19 июля сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Michael Miller Владимир Тарасенко

По словам Серавалли, ожидается, что Тарасенко перейдёт в новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» в рамках драфта расширения, поскольку «Сент-Луис» не стал защищать права на хоккеиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарасенко выставлен на драфт расширения НХЛ.