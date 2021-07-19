Красногорск, 19 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В парках Подмосковья стали доступны новые сервисы. Об этом 19 июля сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Речь идет о шезлонгах и зонтах. На данный момент они установлены в 20 парках. Ожидается, что с 24 июля их установят в каждом парке Подмосковья.

«На сегодняшний день к летнему сезону у нас готово 632 точки питания, 301 аттракцион и соответственно фактически в каждом парке работает пункт проката. Мы запустили дополнительные сервисы в парках, особенно в жаркую погоду — это раздача прохладной воды», — сказал Хайкин.