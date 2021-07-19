Минск, 19 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Советский и белорусский композитор, автор произведений классических жанров Андрей Мдивани ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 19 июля сообщил заместитель председателя Белорусского союза композиторов Виктор Кистень, его слова приводит агентство БелТА.

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«Сегодня ночью ушел из жизни Андрей Юрьевич Мдивани. Умер от инсульта, официальная причина будет после вскрытия», — сказал он.

Также Кистень уточнил, что композитор будет похоронен 21 июля на Восточном кладбище Минска и там же, вероятнее всего, состоится и прощание с ним.

Отметим, народный артист Белоруссии Андрей Мдивани родился 1 октября 1937 года в Тбилиси в семье грузинских интеллигентов и вначале закончил Смоленское музыкальное училище, а затем — Белорусскую консерваторию, где его учителем был композитор Анатолий Богатырев.

Он являлся автором симфоний, музыкально-театральных произведений, концертов и симфонических поэм, хоровых и вокальных циклов, камерно-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Кроме того, композитор создал несколько хоровых циклов, ориентированных на традиции фольклора. Также с 1969 года Мдивани преподавал в Минском музыкальном училище и Белорусской консерватории (с 1992 года — Белорусская государственная академия музыки), в которой с 1993 года он был профессором кафедры композиции.