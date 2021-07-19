Рига, , 15:05 — REGNUM С понедельника, 19 июля, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ушел в отпуск до 1 августа. Как сообщило Бюро премьер-министра страны, обязанности главы правительства в его отсутствии будут исполнять министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр обороны Артис Пабрикс.

Флаг Латвии

Ринкевич возглавит правительство в период с 19 по 21 июля, а затем с 25 июля до 1 августа. Пабрикс — соответственно на два дня с 22 по 24 июля.

Заявлено, что и во время отпуска премьер-министр Кариньш будет активно следить за эпидемиологической обстановкой и ситуацией в стране, а в случае необходимости незамедлительно прервет свой отдых.