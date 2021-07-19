В Омской области выросло число жертв COVID-19
Омск, 19 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 352 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 июля в региональном оперштабе.
Minzdrav-irkutsk.ru
Коронавирус
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За всё время в Омской области выявлено 56 795 носителей коронавируса. Выздоровели 43 375 человек, в том числе 81 — за последние сутки.
По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали ещё пять омичей. За весь период в регионе скончались 1605 ковид-пациентов.
Напомним, 18 июля в Омской области выявили 348 носителей коронавируса, выздоровели 85 человек, скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.