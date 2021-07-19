Москва, 19 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 19 июля открыл после реконструкцию поликлинику в районе Западное Дегунино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Филиал №5 КДЦ №6 расположен по адресу: улица Маршала Федоренко, дом 6, стр. 1.

«Поздравляю с новосельем. Удачи вам, надеюсь, что вам будет комфортно работать в новых условиях, а пациенты будут довольны новыми поликлиниками и, самое главное, отношением врачей и медицинского персонала», — приводит слова мэра сайт правительства столицы.

Работы в поликлинике проводились чуть больше года. В это время пациентов обслуживали врачи другого филиала.