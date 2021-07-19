Москва, 19 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Правозащитники и общественные деятели из России, Франции и непризнанных республик Донбасса призвали европейские международные правозащитные органы обратить внимание на нерасследование преступлений, совершенных в ходе вооруженного противостояния на Украине. Об этом говорится в заявлении, которое было направленно в европейские международные организации по результатам международной конференции «Актуальные вопросы нарушения прав человека в Донбассе», которая состоялась 9 июля онлайн. Конференция была организована «Обществом друзей «Юманите» в России», которое является представительством в России французской левой газеты «Юманите». Модератором конференции выступил руководитель межрегиональной общественной организации «За демократию и права человека» Максим Вилков.

Espch.ru ЕСПЧ

В опубликованном заявлении говорится о нерасследовании преступлений, совершенных в ходе вооруженного противостояния на Украине, создании препятствий к обращению граждан для расследования преступлений, а также игнорировании жалоб со стороны международных органов.

Последнее, как считают авторы заявления, особенно важно, поскольку, пишут они, в «ЕСПЧ подано на сегодняшний день 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния в Украине. Восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч 7 000 поданы с Донбасса. И из них 6 000 — жалобы исключительно против Украины. При этом уже 7 лет ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе рассмотрена не была».

Правозащитники призвали ЕСПЧ И Международный уголовный суд (МУС) «1. Обеспечить расследование преступлений, совершенных в Донбассе, в полном соответствии с уставом ЕСПЧ и МУС. 2. Оказать давление на политическое руководство Украины с целью выполнения его обязательств в области защиты прав граждан».