Минск, 19 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции Белоруссии потребовало приостановить деятельность общественного объединения «Правовая инициатива» и движения «За свободу». Верховный суд страны возбудил соответствующие дела по иску минюста.

ИА REGNUM Минск

В «Правовой инициативе» сообщили 19 июля, что тремя днями ранее Верховный суд уведомил организацию о возбуждении гражданского дела по иску минюста. Иск подан с требованием приостановить деятельность этого республиканского общественного объединения.

Председатель оппозиционного движения «За свободу» Юрий Губаревич тоже сообщил об аналогичном решении властей. Судебное заседание о приостановлении деятельности организации назначено на 27 июля, написал он в Facebook.

14 и 16 июля в обеих организациях прошли обыски. Как сообщало ИА REGNUM, ранее КГБ Белоруссии объявил о масштабной операции по «зачистке от радикально настроенных лиц».

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