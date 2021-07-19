Рига, 19 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Служба государственных доходов (СГД) Латвии намерена получить дополнительные 9,6 миллиона евро на вознаграждение персонала. Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на официальное обращение ведомства в министерство финансов.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По мнению руководства СГД, почти 10 млн евро дополнительных средств нужны «для обеспечения конкурентоспособного вознаграждения в целях усиления контроля на таможне и для выявления уголовных правонарушений, а также для решения проблем с оттоком квалифицированных кадров».

Так, 270 000 евро СГД планирует направить на усовершенствование, модернизацию и улучшение таможенной инфраструктуры, а 780 000 евро — на внедрение решений в области информационных технологий для адаптации рабочей среды для работы с э-документами.

Кроме того, в бюджете на 2022 год дополнительно запрошены 215 000 евро с целью усиления надзора за фискальной политикой в Совете по фискальной дисциплине и для продвижения мер по более активному участию Латвии в проектах, финансируемых ЕС.

По сообщениям СМИ Латвии, в преддверии утверждения правительством расходных статей бюджета 2022 года министерства и ведомства активно подают запросы на получение дополнительного финансирования. По состоянию на середину июля нынешнего года, дополнительные запросы госучреждений Латвии уже превысили 1,7 млрд евро.