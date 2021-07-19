Батуми, Грузия, 19 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста в грузинском городе Батуми. Митингующие собрались у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции. Об этом 19 июля сообщает Sputnik Грузия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Собравшиеся держали в руках плакаты с обращением к Мишелю — «Европейский выбор — только для консолидации страны и защиты традиций», «Нация. Семья. Религия — это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?»

Напомним, президент ЕС Шарль Мишель прибыл в Батуми, чтобы принять участие в ежегодной международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».

Как сообщало ИА REGNUM, гей-парад в Тбилиси должен был состояться 5 июля. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Шествие было отменено организаторами.

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11 июля после смерти избитого в ходе акции протеста оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкаравы, журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники устроили перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны.

16 июля в Грузии сотрудники полиции провели обыски у организаторов митинга против ЛГБТ-сообщества 5 июля.