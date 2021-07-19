Варшава, , 14:59 — REGNUM Чем больше руководство ЕС будет применять внутренние санкции к тем, кто не подписывается на саморазрушение, тем очевиднее будет для европейских народов, что развитие континента идёт по порочному пути, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 июля, комментируя высказывания экс-главы Европейского Совета Дональда Туска.

Дональд Туск (сс) European Parliament

Как сообщалось ранее, Туск заявил, что из-за действий «ряда стран-членов» (прежде всего Венгрии и Польши) ЕС становится слабее. Если же появятся и новые государства, которые будут настаивать на том, чтобы вредить Евросоюзу, организации может прийти конец», добавил он.

« Обстановка внутри Европейского союза будет только осложняться. Современная европейская верхушка приступила к уничтожению человека не сейчас, но до поляков и венгров это, наконец, дошло. Что они думали раньше? На что рассчитывали? Впрочем, десять лет тому назад и руководство нашей страны планировало строить с Евросоюзом «общие пространства» в области культуры и права. А они о чём думали, скармливая нам согласие ЕС работать над такими проектами в качестве своего крупного дипломатического достижения?

Вредить людям, вредить государствам-членам европейская бюрократия, судя по словам Туска, считает себя вправе. А вот попытка венгров и поляков защитить свой культурный код рассматривается как попытка «навредить ЕС». И это при том, что Туск сам поляк! Перековался.