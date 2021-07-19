Ульяновск, 19 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала сезона произошло 75 лесных пожаров, из них около половины — из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю, с 12 по 18 июля, потушили шесть лесных пожаров. Их удалось ликвидировать в первые часы после обнаружения.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировали 75 лесных пожаров на общей площади 315,59 га. По словам исполняющей обязанности главы минприроды Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, «самая распространённая причина возникновения лесных пожаров» — неосторожное обращение с огнём местного населения. Это стало причиной 37 возгораний.

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Ещё 19 лесных пожаров произошли из-за перехода огня с земель иных категорий в результате пала сухой травы. Также участились случаи возгорания из-за сухих гроз.

Напомним, что 18 июля спасатели потушили один лесной пожар. Его обнаружили 17 июля в 17:15 в 6 км от населённого пункта Бригадировка Мелекесского района, а ликвидировали 18 июля в 10:00: к этому моменту горело 7,7 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве природы Ульяновской области отмечали, что причиной 13 лесных пожаров стали сухие грозы.