Красногорск, 19 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Посещаемость подмосковных парков за год выросла в полтора раза. Об этом 19 июля сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Алексей Лазарев В парке

По его словам, с начала 2021 года парки Подмосковья посетили свыше 15 млн человек. При этом в парках на территории области продолжают проводить работы по благоустройству.

«Если говорить о зонах отдыха, о парках Подмосковья, то у нас в период с начала года более 15 миллионов человек посетило наши парки, лесопарки, зоны отдыха, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», — сказал Хайкин.