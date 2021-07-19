Астана, 19 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом глава государства заявил 19 июля на совещании по эпидемиологической ситуации в стране.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что минздраву и МИД Казахстана необходимо организовать продвижение вакцины на рынках третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Президент также поручил проработать вопрос о поставке и выпуске российской вакцины «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что республика готова поделиться с нуждающимися странами своей вакциной QazVac