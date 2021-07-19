Пятигорск, Ставропольский край, 19 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. На Ставрополье возбудили уголовное дело за продажу ПЦР-теста на COVID-19. Фигуранткой дела стала медработник одной из больниц города Пятигорска. Женщину поймали на подделке документа за денежное вознаграждение, сообщили 19 июля в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

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Информация о том, что 41-летняя работница медицинской организации продает тесты на коронавирус, стала достоянием сотрудников УЭБ и ПК отдела полиции в Пятигорске. Они провели проверку и убедились, что медработник «сымитировала забор биологического материала» и выдала справку с отрицательными результатами якобы проведенного лабораторного исследования.

За совершение преступления, классифицируемого статьей УК РФ «Пособничество в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.