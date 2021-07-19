Лондон, 19 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin представил серийную модель на базе концепта Valhalla. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Aston Martin Aston Martin Valhalla

Гиперкар Valhalla оснащен новой гибридной трансмиссией 950PS, которая сочетается с двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 750 л. с. и двумя электромоторами. Кроме того, восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением получила электронный реверс и электронный дифференциал.

Суммарная мощность силовой установки новинки составляет 950 л. с. Максимальная скорость в режиме электрокара Valhalla достигает 130 км/ч. На одном заряде модель может проехать до 15 км. С 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,5 с.

Гибридная силовая установка с шасси, которыми укомплектована модель, разработаны с учётом характеристик, необходимых для гонок «Формулы 1» в сфере аэродинамики и электроники.

Ранее компания Aston Martin представила модель DBS GT Zagato из ограниченной серии, тираж которой составил всего 19 экземпляров.

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