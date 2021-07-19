Рига, 19 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Совпавшие сезон отпусков среди чиновников и период массовой замены паспортов и других официальных документов привели к тому, что очереди на получение нового документа в Риге достигла полутора месяцев ожидания. Как сообщило гостелевидение Латвии LTV, Управление по делам гражданства и миграции решило продлить время работы своих учреждений.

Латвия

Через портал государственных услуг Latvija. lv ни в одно из рижских отделений управления нельзя подать заявление на смену документов раньше, чем на начало сентября. То есть, как подсчитали журналисты, очередь составляет около полутора месяцев, не считая само время на изготовление документов.

В Управлении по делам гражданства и миграции признали, что наплыв клиентов начали ощущать в начале лета, но именно в июле очереди значительно выросли. Решено продлить время работы учреждений.

«С понедельника, 26 июля, и до конца лета время работы будет дольше во всех рижских отделениях. А также в крупных отделениях — это Тукумс, Огре, Резекне, Лиепая, Юрмала, Елгава. Это позволит нам обслуживать в неделю на тысячу клиентов больше, чем сейчас», — рассказала представитель управления Мадара Пуке.

В управлении также сообщили, что проблемы с очередями представляют и массовые случаи отсутствия записавшихся: за месяц в зарезервированное время не приходят в среднем около 5000 записавшихся. Ведомство призывает позвонить и отказаться от резервации, если обстоятельства изменились и прийти не удастся.