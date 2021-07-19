Красногорск, 19 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Подмосковье помимо 22 запланированных намерены очистить еще восемь прудов дополнительно. Об этом 19 июля сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании регионального правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Путяевский пруд. Москва

Таким образом на территории Подмосковья власти намерены очистить 30 прудов и озер. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял о планах расчистить 22 пруда к осени 2021 года.

«В этом году мы еще дополнительно не менее восьми прудов сможем расчистить. Итого у нас не 22, а 30 прудов в этом году должно быть расчищено», — сказал Разин.