Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Подданный королевства Марокко, находившийся в американской тюрьме в Гуантанамо, отправлен на родину. Сообщение об этом опубликовано 19 июля на сайте Пентагона.

Тюрьма. Гуантанамо Web.archive.org

Ещё в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, компетентный орган рекомендовал отправить на родину марокканца Абдулу Латифа Насира. Отмечалось, что этот человек более не представляет опасности «для безопасности США». Но решение исполнено не было.

Теперь узника всё же отправили на родину, это случай стал первым за период президентства Джо Байдена. В минобороны США указали, что в специальной тюрьме на Кубе остаются 39 заключённых.

Насир, по данным американских спецслужб, воевал против США в Афганистане и входил в движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ЕГо задержали в 2001 году пакистанские силовики и передали американцам. В США задержанному не предъявляли формальных обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации США ранее подтвердил планы Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо.

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