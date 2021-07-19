Томск, 19 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Мужчина заключён под стражу по обвинению в убийстве женщины в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в следственном управлении СКР по Томской области.

(сс) niekverlaan С ножом

Томские следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения тела женщины на лестничной площадке жилого дома.

Женщину нашли мёртвой 17 июля 2021 года на лестничной площадке дома № 2 Б по ул. Виталия Грачева в томском посёлке Зональная станция Томского района. По данным ведомства, на теле отсутствовали некоторые конечности, что свидетельствует о попытке расчленения. Завёрнутые в пакет части тела нашли в мусорном баке рядом с домом.

В СК уточнили, что задержанный признал свою вину при предъявлении обвинения. Он заключён под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.