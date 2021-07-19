Москва, 19 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Цены на бензин в России могут упасть до 20 рублей за литр, однако это зависит от курса валют. Об этом заявил вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

Mustangoil.ru Бензин

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 (рублей). Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20 (рублей). Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что российский рынок в ближайшие 20 лет останется рынком моторных топлив, при этом его качество будет постоянно повышаться.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за период с 5 по 12 июля выросла на шесть копеек и достигла 48,23 рубля.

Дизельное топливо за этот период подорожало на 11 копеек — до 50,12 рубля за литр.

По состоянию на 12 июля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,46 рубля, марки Аи-95 — 49,17 рубля, марки Аи-98 — 56,13 рубля.

Читайте также: Независимые участники российского топливного рынка подают сигнал SOS