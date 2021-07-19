Москва, , 14:52 — REGNUM В настоящее время ведется подготовка к рабочему визиту в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом 19 июля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такой рабочий визит готовится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

«Это рабочий визит. (В ходе него предполагается) сверка часов», — также сказал Песков в ответ на вопрос о том, запланировано ли подписание каких-то документов по итогам визита Алиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что Азербайджан закупил партию произведенных в Подмосковье вагонов метро.