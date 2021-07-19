Москва, 19 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время ведется подготовка к рабочему визиту в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом 19 июля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Такой рабочий визит готовится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

«Это рабочий визит. (В ходе него предполагается) сверка часов», — также сказал Песков в ответ на вопрос о том, запланировано ли подписание каких-то документов по итогам визита Алиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что Азербайджан закупил партию произведенных в Подмосковье вагонов метро.