Казань, 19 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Татарии в течение всего купального сезона оценивают состояние пляжей и качества воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям, сообщает 19 июля республиканское управление Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

По данным ведомства на 15 июля, в регионе результаты проб воды водоемов не соответствуют по санитарно-химическим показателям на пляже «озера Большое Лебяжье» в Казани и городском пляже в Зеленодольске.

По микробиологическим показателям — пляж «Нижнее Заречье», пляж «Локомотив», пляж «Комсомольский», городской пляж в Зеленодольске.

Несоответствие проб воды гигиеническим нормативам по вирусологическим и паразитологическим показателям не зарегистрировано.

Купаться в зонах отдыха, где выявлены недочеты, не рекомендовано. Администрациям районов направлены предложения по установке соответствующих аншлагов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани за первое полугодие 2021 года на водных объектах зарегистрировано 32 происшествия, в которых погибли 14 человек, 18 — удалось спасти.

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