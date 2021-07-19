Ижевск, 19 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов получил вторую часть вакцины от коронавируса. В доказательство он выложил видеозапись процесса в своем аккаунте в социальной сети.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Вакцина от коронавируса

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«Как обещал особенно недоверчивым — показываю», — сопроводил видеоролик комментарием Бречалов.

Он передал жителям республики просьбу врачей, чтобы граждане не забывали поставить вторую часть вакцины. Только так можно защититься от заражения коронавирусом и, соответственно, защитить окружающих.

«Самочувствие в норме. Начинаем рабочую неделю», — заключил глава Удмуртии.

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Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 261 837 человек. Второй компонент препарата получили 174 540 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 17 и 18 июля, прививку сделали 2100 человек, 4765 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

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