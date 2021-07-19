Варшава, , 14:48 — REGNUM Закупленные у США танки Abrams будут размещены у восточных границ Польши. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 19 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции.

ВС Польши

По словам польского министра, «Польша ощущает угрозу в первую очередь с восточной стороны, поэтому вооружение будет сосредоточено именно там».

»Танки поступят на вооружение 18-й дивизии, созданной в 2017 году. Эта дивизия готова реагировать. Мы защищаем восточную границу нашей страны и с 2015 года восстанавливаем наши оборонные возможности. Если Польша не будет чувствовать себя в безопасности, она не будет развиваться», — заявил чиновник.

В общей сложности Польша закупила у США 250 танков Abrams, первые из которых будут поставлены в республику в 2022 году.