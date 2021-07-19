Красногорск, 19 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Расчистку 18 километров реки Клязьмы планируется завершить в Подмосковье в 2021 году. Об этом 19 июля сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании регионального правительства.

Река

Кроме того, в планах областных властей начать расчистку рек Гуслица и Петрица в 2022 году.

«С опережением сроков, в 2022 году, приступим к расчистке двух больших и важных рек. Это река Гуслица, которая проходит через весь центр города Егорьевск и река Петрица, которая протекает по территории городского округа Подольск», — сказал Разин.